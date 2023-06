Femminicidio: Gelmini (Az), 'approvare norme già depositate in Parlamento'

Roma, 2 giu (Adnkronos) - "Giulia Tramontano e Pierpaola Romano, due donne uccise nel giro di poche ore. Non ci sono parole di fronte a tragedie come queste. Un femminicidio dietro l’altro, una strage senza fine. Solo il cordoglio non basta, non possiamo voltarci dall’altra parte e ...

Roma, 2 giu (Adnkronos) – "Giulia Tramontano e Pierpaola Romano, due donne uccise nel giro di poche ore. Non ci sono parole di fronte a tragedie come queste. Un femminicidio dietro l’altro, una strage senza fine. Solo il cordoglio non basta, non possiamo voltarci dall’altra parte e servono azioni concrete". Lo dice Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.

"Rivolgo pertanto un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento: approviamo le norme antiviolenza già depositate, che nascono dal lavoro fatto come governo Draghi insieme alle colleghe Bonetti e Carfagna, e si acceleri sull’insediamento della Commissione bicamerale d’inchiesta sul Femminicidio. Non c’è tempo da perdere”, conclude Gelmini.