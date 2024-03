Il corpo della 41enne era stato ritrovato dalla madre nel cortile della loro abitazione in viale Italia a Bovolenta, nel Padovano. La donna si era trasferita lì dopo essersi separata dal marito.

Femminicidio Sara Buratin: cosa è successo



Sulla scena del crimine era presente anche l’arma del delitto, un coltello utilizzato per colpire Sara a morte. La donna lavorava come assistente in uno studio dentistico ed era madre di una ragazza di 15 anni. Gli inquirenti si sono subito concentrati sull’ex compagno, Alberto Pittarello, 39 anni, che in un primo momento risultava irrintracciabile. Seguendo le tracce dei pneumatici del suo furgone i carabinieri hanno individuato il mezzo all’interno del canale Bacchiglione. Le condizioni climatiche e il fiume in piena hanno tuttavia ritardato notevolmente il recupero.

Estratto il corpo del marito

Nel primo pomeriggio di ieri i sommozzatori sono riusciti a riportare in superficie il corpo dell’uomo, che si trovava all’interno dell’abitacolo con la cintura di sicurezza allacciata. L’ipotesi dell’omicidio-suicidio sembrava essere quella più accreditata, sebbene prima del ritrovamento dell’auto poteva trattarsi anche di un tentativo di depistaggio. Il corpo senza vita di Pittarello tuttavia ha sciolto ogni dubbio. Dalle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe colpito l’ex moglie con 20 coltellate intorno alle 10 di mattina, quando la figlia si trovava a scuola, per poi suicidarsi gettandosi nel fiume.

Dichiarato lutto cittadino

La brutale morte di Sara Buratin ha lasciato attonita tutta la piccola comunità veneta. Anna Pittarello sindaca di Bovolenta, comune in provincia di Padova, ha annunciato il lutto cittadino: “Nel dolore immenso che provoca il rinvenimento del corpo di una persona siamo arrivati all’epilogo di questa triste vicenda che ha sconvolto il mio paese. Rinnovo ad entrambe le famiglie la mia massima solidarietà e vicinanza, con la speranza che situazioni di questo tipo non debbano più verificarsi. Confermo che il giorno del funerale di Sara a Bovolenta sarà proclamato il lutto cittadino“.