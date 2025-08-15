Un pomeriggio di relax in spiaggia si è trasformato in tragedia a Fermo, dove un ragazzo 15enne ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il materassino in mare. Il padre, accanto a lui, ha assistito impotente alla scena.

Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in dramma sulla spiaggia libera tra Lido Tre Archi e Casabianca, a Fermo.

Liu Jia Cheng, 15 anni, residente a Empoli e di origini cinesi, si trovava in acqua con il padre e lo zio quando, secondo una prima ricostruzione, si è ribaltato con il materassino senza più riemergere.

L’allarme è scattato intorno alle 15 di ieri, giovedì 14 agosto, e sul posto sono intervenuti Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, vigili del fuoco e sanitari del 118. Un sommozzatore ha individuato il ragazzo in mare e lo ha riportato a riva in condizioni critiche.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici e dei volontari della Croce Azzurra, il cuore del giovane ha smesso di battere poco dopo le 16, sotto lo sguardo attonito di bagnanti e familiari. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale.

La salma del ragazzo è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Fermo. Il dramma ha lasciato sgomenta la comunità locale e la famiglia, che si trovava nel Fermano per trascorrere un periodo di villeggiatura.