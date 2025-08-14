Un giovane italiano di 30 anni è stato trovato morto all’interno di un hotel in Scozia, in circostanze che al momento restano misteriose. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e comprendere se siano coinvolti fattori esterni o naturali. La notizia ha suscitato grande attenzione, sia in Scozia che in Italia, mentre amici e familiari attendono aggiornamenti sulla dinamica della vicenda.

Scozia, giovane italiano trovato morto in hotel: le autorità indagano

Alessandro Croce, dentista di 30 anni originario di Teramo, è deceduto improvvisamente nella stanza d’albergo in cui alloggiava a Edimburgo. Il giovane si trovava in Scozia con un gruppo di amici per assistere al concerto degli Oasis e stava per raggiungere lo Scottish Stadium quando ha avuto un malore. I tentativi di rianimazione messi in atto dai compagni e dal personale sanitario locale si sono rivelati purtroppo vani, e per Alessandro non c’è stato nulla da fare.

Figlio del dentista Paolo Croce e della dirigente scolastica Paola Angeloni, era molto conosciuto e stimato nella sua città natale, sia per la sua professione che per la passione per il basket, sport che praticava da anni. La notizia della sua morte ha profondamente colpito le comunità di Teramo, Atri e Bellante, con sindaci e autorità locali che hanno espresso vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.

Scozia, italiano di 30 anni trovato morto in hotel: le prime ipotesi

Le cause del decesso non sono state ancora accertate, anche se le prime informazioni indicano la possibilità di una crisi cardiaca. La sorella del giovane si trovava già in Scozia con lui, mentre i genitori raggiungeranno Edimburgo nelle prossime ore per le pratiche legate al rimpatrio della salma.

Le autorità scozzesi hanno avviato le verifiche necessarie per chiarire le circostanze della morte, mentre in Italia amici, colleghi e amministrazioni locali continuano a ricordare Alessandro come un giovane appassionato e stimato, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità.