Feromoni maschili: il profumo che funziona

Gli uomini possono essere catturati e attratti da odori molto speciali che attirano l’altro sesso. Questi odori sono dovuti ai feromoni maschili, che sono delle sostanze che aiutano a essere più propositivi nei confronti del sesso opposto. Cerchiamo di capire quale è la fragranza migliore e come funziona.

Feromoni maschili

Sono dei segnali chimici che hanno lo scopo di attirare e migliorare i rapporti tra l’uomo e la donna in modo da essere più sicuri nell’approccio con l’altro sesso. I feromoni maschili giocano un ruolo importante nel momento dell’eccitazione sessuale aiutando a finalizzare l’accoppiamento tra i due partner.

I feromoni maschili sono delle sostanze che agiscono all’interno dell’organismo e influenzano il comportamento di un individuo nell’approccio e nella conquista della donna. Sono degli ormoni sessuali presenti nelle secrezioni organiche, quali la saliva, il sangue, lo sperma, il sudore e le donne risultano essere molto più sensibili a questo odore.

Influiscono sui sensi accendendo la passione e hanno una funzione di tipo attrattiva. Nel regno animale sono molto importanti in quanto hanno un ruolo fondamentale nell’accoppiamento della specie, ma possono anche inviare e rappresentare dei messaggi di aggressività se non si è in grado di coglierli nel modo giusto.

Nel corso degli anni, gli esperti del settore sono giunti a studiare i feromoni maschili riuscendo a individuare ben due steroidi: l’androstadienone che è anche l’ingrediente di un prodotto quale Alluramin, una lozione spray che è contenuto nello sperma e nel sudore e l’estrotetraenolo che si trova nell’urina femminile.

Feromoni maschili: profumi

Negli ultimi anni, gli esperti hanno studiato e ideato dei profumi a base di feromoni maschili utili ad attirare l’attenzione dell’altro sesso riuscendo a sedurre la partner. In alcuni laboratori e marchi di moda sono stati creati delle fragranze a base di queste molecole che sono percepite dal sesso maschile e che aiutano ad accendere il desiderio.

Sono prodotti creati con l’aggiunta di feromoni maschili che aiutano a rendere l’uomo maggiormente attraente agli occhi della donna. Un prodotto del genere permette di acquisire maggiore sicurezza e fiducia in sé stessi quando ci si approccia all’altro sesso. Una fragranza a base di feromoni maschili aumenta le chance dell’uomo di trovare l’anima gemella.

In questo modo l’uomo si sente più rilassato, socievole e anche predisposto verso il sesso femminile. Dal momento che i profumi ai feromoni maschili agiscono in breve tempo, bisogna cercare di moderarne l’uso evitando di abusarne troppo. Una fragranza del genere non dura più di otto ore, per cui è bene applicarlo su aree del corpo quali polsi, zigomi, lobi delle orecchie o gomiti.

Bisogna che la pelle sia pulita ed è bene non usare creme o deodoranti di altro tipo quando si applica la fragranza a base di feromoni maschili. Si consiglia di usarlo soltanto in rare occasioni o momenti speciali e non in maniera abituale.

Feromoni maschili: il migliore

Per una maggiore concentrazione di feromoni maschili ed essere maggiormente seduttivi agli occhi della donna, l’uomo può ricorrere all’uso di un prodotto che ha proprio queste sostanze tra gli ingredienti principali. Si tratta di Alluramin, uno spray a base di queste sostanze ce permette di migliorare la propria autostima.

Uno spray naturale non chimico privo di controindicazioni o effetti collaterali che esercita un potere di attrazione nei confronti dell’altro sesso. Non causa dipendenza, quindi è possibile usarlo senza problemi. Basta usarlo almeno una volta al giorno per un periodo tra i 3 e i 6 mesi in modo da ottenere tutti i benefici e gli effetti desiderati.

Basta spruzzarne alcune gocce, premendo l’erogatore, su alcune zone del corpo, quali polsi o collo in modo da cominciare a emanare, fin da subito, il proprio potere seduttivo. Una applicazione che ha una durata di 8-12 ore da usare anche insieme al proprio profumo preferito dal momento che risulta inodore.

Grazie ai suoi benefici è riconosciuto ufficialmente come il miglior profumo ai feromoni

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha effetti duraturi e permanenti aumentando la produzione dei feromoni maschili. Adatto a uomini che hanno perso la fiducia in sé stessi o anche per i soggetti timidi che hanno difficoltà ad approcciarsi al sesso femminile.

Si compone di ingredienti quali androstadienone che aumenta l’eccitazione femminile; androstenolo che migliora il processo di comunicazione e noto anche come rompi ghiaccio; androstenone che permette all’uomo di sentirsi maggiormente sicuro di sé e androsterone che riduce l’ansia nel rapportarsi all’altro sesso.

Originale ed esclusivo, Alluramin non si acquista online o nei negozi, ma solo digitando il sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i propri dati per approfittare della promozione di una confezione a 49€, con altre offerte da valutare. Il pagamento si effettua nei seguenti modi: Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.