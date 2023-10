Una nuova bufera ha investito Chiara Ferragni. Questa volta di mezzo c’è il suo store di Roma e l’offerta di incontrarla a fronte di una spesa di almeno 150 euro.

Ferragni nella bufera: 150 euro per incontrarla nel suo store

Un mese fa, Chiara Ferragni ha aperto il suo primo store a Roma, in via del Babuino, tra piazza di Spagna e piazza del Popolo. E’ proprio in merito al negozio che è scoppiata l’ultima bufera sul suo conto. L’imprenditrice ha annunciato che quanti spendono almeno 150 euro avranno la possibilità di incontrarla.

L’annuncio di Chiara Ferragni

Via social, la Ferragni ha annunciato:

“Circa un mesetto abbiamo aperto il nostro primo store a Roma firmato Chiara Ferragni. A novembre faremo un cocktail party d’inaugurazione e da qualche giorno c’è questo concorso: se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso. Quindi affrettatevi, non vedo l’ora di vedervi…”.

Le critiche dei fan a Chiara Ferragni

La bufera è esplosa in un lampo. Qualcuno l’ha attaccata con l’accusa di non aver neanche aspettato che il marito si riprendesse del tutto prima di rimettersi al lavoro, mentre altri hanno avuto da ridire sul concorso da 150 euro. Con tutta onestà, questa è l’ennesima polemica inutile. In primo luogo Fedez sta bene e Chiara sta semplicemente lavorando. Inoltre, lei ha semplicemente proposto un contest, così come quando al supermercato offrono la raccolta punti. Avete mai sentito una bufera sulle pentole in regalo a fronte di una spesa di 50 euro?