Attimi di paura e tensione nel ferrarese. Un bambino di un anno è in condizioni gravissime dopo essere caduto in una vasca biologica.

A Portomaggiore in provincia di Ferrara, un bambino di appena un anno e mezzo è caduto in una vasca biolgica. Ricoverato all’ospedale in Cona il piccino è gravissimo. Da chiarire la dinamica al vaglio dei Carabinieri.