Festa a Castel di Sangro per il Napoli campione d'Italia

Festa a Castel di Sangro per il Napoli campione d'Italia

Tifosi in festa nonostante la pioggia, Castel di Sangro si trasforma in una piccola Napoli.

Un’accoglienza trionfale per il Napoli

La città di Castel di Sangro, situata nel cuore dell’Abruzzo, ha accolto con entusiasmo il Napoli, fresco vincitore del campionato di Serie A. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, i tifosi partenopei si sono radunati numerosi per festeggiare il secondo scudetto conquistato dalla squadra da quando ha scelto questo comune come sede per il ritiro estivo.

La pioggia non ha fermato l’entusiasmo di una folla che ha riempito le strade, rendendo l’atmosfera elettrica e festosa.

Il legame tra Napoli e Castel di Sangro

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha sottolineato l’importanza di questo legame, affermando che la città ha avuto l’onore di ospitare il Napoli e di vedere i trofei conquistati dalla squadra esposti nel Palazzetto dello Sport. “Castel di Sangro porta bene”, ha dichiarato Caruso, evidenziando come la presenza della squadra abbia portato gioia e orgoglio alla comunità locale. La città, che ha visto crescere il numero di visitatori durante il ritiro, si prepara a un’altra estate di eventi e celebrazioni, con l’auspicio di replicare il successo degli anni precedenti.

Un evento che coinvolge la comunità

Negli ultimi anni, Castel di Sangro ha visto un incremento significativo di turisti e tifosi, con oltre centomila presenze durante il ritiro estivo dell’anno scorso. Questo fenomeno, noto come “effetto Napoli”, ha portato benefici economici e sociali alla regione. Il sindaco ha annunciato che, per accogliere al meglio i tifosi, si procederà all’allestimento straordinario del Palasport, dove sarà possibile esporre la Coppa e organizzare eventi celebrativi. La passione per il calcio unisce la comunità e crea un’atmosfera di festa che coinvolge tutti, dai più giovani agli anziani.