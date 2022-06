Festa in spiaggia si trasforma in rissa: ragazza finita in ospedale a Rimini

Una ragazza è stata ricoverata dopo che una festa in spiaggia a Rimini si è trasformata in una rissa: la coppia di fidanzati è stata aggredita.

Doveva essere una serata di svago in spiaggia, ma è finita in rissa: una coppia è stata aggredita a Rimini e la ragazza è finita in Pronto Soccorso.

Coppia di fidanzati aggredita in spiaggia a Rimini

Doveva essere una tranquilla serata in spiaggia a Rimini per la giovane coppia, ma è finita nel peggiore dei modi.

Li avrebbero provocati e infastiditi, sperando in una loro reazione, arrivata quando il fidanzato di una ragazza, finita nel mirino di un gruppo di origine sinti, è intervenuto in sua difesa.

Il gruppetto, composto da 5 ragazzi e 5 ragazze, ha aggredito fisicamente la giovane coppia di fidanzati con spintoni, schiaffi e tirate di capelli. Temendo che la situazione potesse degenerare, il titolare del locale ha dato l’allarme ai Carabinieri, intervenuti però quando gli aggressori se ne erano già andati.

Le parole del titolare del locale e l’indagine

«Erano le 20, stavamo per chiudere quando è scoppiato un parapiglia. Non so nemmeno con esattezza il motivo, ma credo sia volata qualche parola di troppo. Le più scatenate erano le ragazze, mentre solo uno dell’interno gruppo di sinti cercava di riportare la calma. La minaccia di ritornare con una pistola? Io non l’ho sentita… Ho chiamato i carabinieri, ma dopo poco i sinti se ne sono andati»

Queste le parole di Yuri Bianchi, il titolare del Chiringuito di Rimini. Nel frattempo, la Procura ha aperto un’indagine, ma non sono ancora stati identificati i colpevoli.