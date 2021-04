Festa della mamma: i migliori regali

La festa della mamma si celebra ,a breve e, per stupirla, sono tantissimi i doni e le idee.

Manca davvero poco tempo e nelle case si festeggerà la mamma, questo essere molto importante nella vita di ogni bambino proprio perché dà la vita. In occasione della festa della mamma, sono tante le idee e i consigli su quale dono migliore poterle fare, cercando online degli spunti.

Festa della mamma

Quest’anno si celebra il 9 maggio, ovvero la seconda domenica del mese. Le origini della festa della mamma sono particolarmente travagliate e complicate. Per la prima volta, si è celebrata nel 1870 grazie all’attività Howe che combatteva affinché venisse abolita la schiavitù. Una iniziativa che non ha raccolto grandi entusiasmi fino al 1908 con Anne Jarvis, un’altra attivista che ha organizzato il Mother’s day, ovvero il giorno della mamma, il primo nella storia.

Da quel momento e sin da quando è entrata in auge in Italia, durante la metà degli anni 50, si celebra la festa della mamma, omaggiandola con lavoretti, doni e molto altro per ringraziarla e dimostrarle tutto l’amore possibile. In Italia, la prima volta si è celebrata nel 1956 e proposta da Raul Zuccari, sindaco di Bordighera che ha deciso di proclamare questa giornata insieme ai fiori in modo da promuovere le varie iniziative commerciali.

Nel 1957, Otello Migliosi, un prete di Assisi, ha organizzato una seconda festa della mamma, ma a scopo puramente religioso. Soltanto alcuni anni dopo, nel 1959, la ricorrenza diventa ufficiale al punto che si celebra per un po’ di tempo, l’8 maggio anche se poi è spostata alla seconda domenica del mese proprio come avviene in altri paesi, quali Giappone, Australia, Stati Uniti, ecc.

Una giornata completamente dedicata a lei e all’amore che si prova nei suoi confronti dimostrandoglielo con tantissimo affetto.

Festa della mamma: idee

In questa giornata per lei molto speciale, la mamma merita di sentirsi apprezzata e amata. Il modo per dimostrarglielo è tramite dei regali. Per chi ha poche idee, non c’è motivo di allarmarsi o preoccuparsi dal momento che, per la festa della mamma, sono tantissime le idee che si possono trovare. Da dei lavoretti fatti in casa se si è abili con la creatività e manualità, è possibile realizzare delle cose e oggetti molto particolari che sicuramente la renderanno felice.

A scuola, i bambini, in occasione di questa giornata, dedicano tantissimi disegni realizzati con pennarelli, gessetti o matite colorate. Sono disegni che ritraggono sia la mamma che il bambino, ma anche l’intera famiglia per ricordare quanto ci si vuole bene. Un altro esempio di regalo potrebbero anche essere dei cosmetici o saponette fatti in casa che impreziosiscono maggiormente il tutto.

Non si ha bisogno di spendere tantissimo, ma basta anche solo il pensiero. Sono infatti tantissime le idee per celebrarlo: dai doni solidali sino ai mazzi di fiori oppure una pianta come l’orchidea o l’azalea per contribuire alla ricerca. Dal momento che è possibile andare al ristorante, perché non prenotare e lasciare che sia coccolata.

I libri, romanzi, le raccolte di poesie, ma anche dispositivi tecnologici oppure elettrodomestici per la cucina sono altri doni che sicuramente apprezza e ama. Se il tempo lo permette perché non organizzare un bel picnic in un parco preparando i suoi piatti preferiti e passando insieme una giornata allegra e spensierata.



Festa della mamma Amazon

Per delle idee originali e doni che permettano di spendere davvero poco, il posto migliore è sicuramente l’e-commerce di Amazon che propone tantissimi sconti e offerte per la festa della mamma da non lasciarsi sfuggire. Se si clicca sull’immagine è possibile trovare alcune informazioni al riguardo. Qui è possibile trovare una classifica con i migliori regali per omaggiarla scelti tra quelli più apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Kindle Paperwhite

Un modello di kindle per la mamma che ama leggere. Un dispositivo resistente all’acqua, molto leggero e comodo, anche grazie allo schermo di alta risoluzione. Testato e progettato per leggere sia al mare che in piscina. Disponibile sia nella versione da 8 GB che da 32 in modo da avere a disposizione tantissimi libri. La ricarica dura settimane e dispone di luce integrata per poterla leggere, anche al buio o quando le fonti d’illuminazione non sono adeguate. Si trova scontato del 15%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Samsung Smartphone Galaxy

Uno smartphone con tre fotocamere posteriori per immortalare ogni momento insieme. Ha un design elegante ed ergonomico, anche grazie alle linee arrotondate che ne facilitano la presa. Cogli qualsiasi dettaglio grazie alle fotocamere incorporate. Ha un dettaglio unico. La batteria è di lunga durata e permette prestazioni straordinarie. Disponibile nei colori nero e bianco. In vendita con il 23% di sconto.

3)Black+Decker aspirabriciole senza fili

Un modello molto potente in litio con un doppio sistema di filtraggio, ha un design compatto e un contenitore che è possibile rimuovere. L’impugnatura è ergonomica in modo da riuscire a maneggiarlo senza problemi. Incorpora lo sporco e qualsiasi residuo di briciola sul tavolo o tappeto. In vendita con lo sconto del 26% e un prodotto di Amazon’s Choice.

4)100 ml crema viso bio

Una crema antietà e antirughe che idrata a base di acido ialuronico. Si compone di vitamine A, E, C, olio di jojoba e aloe vera che riducono le rughe rendendo la pelle levigata ed elastica. L’acido ialuronico rigenera la pelle, mentre gli altri ingredienti sono essenziali per proteggere il viso dai danni esterni. Adatta a qualsiasi tipo di pelle. In vendita con lo sconto del 35%. Un prodotto targato Amazon’s Choice.

5)Nesti Dante collezione saponetta

Sono una confezione di sei saponette che ricordano i colori della campagna toscana a base di elementi naturali, quali citronella, geranio, ecc. Non seccano le mani, lasciando la pelle idratata e morbida. In vendita scontate dell’11%.

