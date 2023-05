Durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, ci sono stati diversi episodi di violenza. Un carabiniere è stato preso a pugni, mentre un collega è stato investito.

Festa per lo scudetto a Napoli, episodi di violenza

La grande festa per la vittoria del terzo scudetto, esplosa durante la serata di ieri a Napoli dopo la fine della partita contro l’Udinese, è stata caratterizzata da molti episodi di violenza. L’episodio più grave riguarda la morte di Vincenzo Costanzo, di 26 anni, ucciso a colpi di pistola nella zona della Stazione Centrale, dove sono state ferite anche altre tre persone. Vittime di violenza sono state anche le forze dell’ordine. Due agenti sono stati feriti in due diversi episodi avvenuti durante i festeggiamenti.

Festa per lo scudetto a Napoli, un carabiniere preso a pugni e uno investito

Nella tarda serata, in piazza Garibaldi, i carabinieri hanno arrestato un uomo per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di armi. L’uomo era armato di pistola, che poi si è rivelata a salve, e quando gli agenti gli hanno intimato di abbassare l’arma, lui ha preso a pugni uno dei carabinieri. L’uomo è stato arrestato. Il secondo episodio è avvenuto in via Bracco, dove un giovane è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver investito un carabiniere. Il giovane, in compagnia di un amico, era in sella ad uno scooter quando ha visto un posto di blocco e ha improvvisamente invertito il senso di marcia, investendo un agente.