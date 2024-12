Il Festival di Sanremo 2025 è ormai alle porte e, nella giornata di oggi, domenica 1 dicembre, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 30 Big in gara durante l’edizione delle 13:30 del Tg1.

Carlo Conti svela la lista dei 30 Big in gara

Carlo Conti, presente in studio durante l’edizione del Tg1 dell’ora di pranzo, ha annunciato che il numero degli artisti non era 24, come inizialmente comunicato, ma 30.

Ecco svelati tutti i nomi dei cantanti in gara:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento

Serena Brancale

Roco Hunt

Giorgia

“Anche per questa edizione ho ricevuto tantissimi brani e molti di qualità tanto che ho dovuto compiere delle scelte difficili e per alcuni versi dolorose. Non a caso ho infatti proposto la modifica al regolamento per incrementare il numero dei Big in gara”, ha dichiarato il conduttore.

I quattro artisti di Sanremo Giovani 2025

Si sta delineando anche il quadro dei Giovani. Martedì 3 dicembre, in seconda serata su Rai2, andrà in onda l’ultima selezione condotta da Alessandro Cattelan, in attesa della semifinale del 10 dicembre. Ai 9 artisti già qualificati: Alex Wyse, Arianna Rozzo, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi, se ne aggiungeranno altri 3 tra Angelica Bove, Dea Culpa, Orion, Questo e Quello, Sea John, Vale Lp e Lil Jolie.

Il 18 dicembre, invece, il quadro dei partecipanti sarà completato dai quattro artisti che emergeranno vincitori dalla finale di Sanremo Giovani, guadagnandosi così un posto nella categoria Nuove Proposte del Festival. In quella stessa occasione potrebbero essere annunciati anche i titoli delle canzoni in gara.