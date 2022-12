Ignote le cause dell'incendio nel deposito di rifiuti a Padova. Nonostante le fiamme non si è fermato il sistema di aspirazione.

Paura a Padova, dove un incendio ha colpito un deposito di rifiuti.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Si cercano ancora le cause.

Fiamme in un deposito di rifiuti a Padova

Verso le 6.00 del mattino di oggi, 23 dicembre 2022, in via della Navigazione Interna, un incendio ha colpito un deposito di rifiuti. I pompieri di Padova, giunti sul posto, hanno domato in maniera eccellente le fiamme e l’azienda ha ripreso i normali ritmi lavorativi.

Le cause sono ancora ignote ma si pensa, come si legge su RaiNews.it Tgr Veneto, che il conferimento scorretto nei contenitori del rifiuto secco indifferenziato, potrebbe aver attivato una combustione in assenza di ossigeno. Fortunatamente non ci sono vittime, feriti e intossicati.

I lavori non si sono fermati

Nonostante le fiamme abbiano fatto scattare tutti i protocolli di sicurezza ed evacuare alcuni reparti, l’impianto non è stato disattivato, ma è stato messo in stato di veglia.

L’unica attività non consentita era la combustione dei rifiuti. Il sistema di aspirazione del deposito ha funzionato sia durante l’incendio che durante l’intervento dei vigili del fuoco.