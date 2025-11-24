Filippo avvertì Harry riguardo Meghan prima del matrimonio

Filippo aveva dubbi su Meghan e il matrimonio con Harry, ecco cosa è emerso.

Il mondo della monarchia britannica è stato scosso da numerose rivelazioni riguardanti il rapporto tra il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. In particolare, le riserve espresse da Filippo, il defunto marito della regina Elisabetta II, sono emerse in un libro scritto dal biografo Andrew Lownie. Questo testo svela le preoccupazioni che Filippo nutriva circa la relazione tra Harry e Meghan, evidenziando un contesto familiare complesso e carico di aspettative.

Il severo avvertimento di Filippo

Quando Harry annunciò nel novembre 2017 l’intenzione di sposare Meghan, il suo nonno Filippo reagì in modo piuttosto brusco. Secondo le rivelazioni di Lownie, il principe avvertì Harry dicendo: “Chi esce con attrici, non le sposa”. Questo commento rifletteva la preoccupazione di Filippo per l’immagine della monarchia e il percorso che Harry stava intraprendendo.

Le somiglianze con Wallis Simpson

Ingrid Seward, una biografa reale, ha confermato che Filippo era uno dei pochi membri della famiglia a nutrire dubbi sulla duchessa di Sussex. La sua diffidenza era alimentata dalle somiglianze tra Meghan e Wallis Simpson, l’americana per la quale Edoardo VIII abdicò. Filippo, infatti, soprannominò Meghan “DOW” (Duchess of Windsor) in riferimento a Wallis, sottolineando ulteriormente il suo scetticismo.

La reazione della famiglia reale

Non solo Filippo, ma anche altri membri della famiglia reale, come il principe William, espressero preoccupazioni riguardo la relazione di Harry con Meghan. In un’intervista, Harry raccontò di come William lo avesse avvertito di “andarci piano”, suggerendo che la velocità con cui la loro relazione si stava sviluppando potesse essere problematica. Ciò nonostante, Harry si sentiva costretto a procedere, convinto che il suo orologio biologico stesse ticchettando, data la sua età di quasi 35 anni.

La vita da duchessa e il ritiro dagli incarichi reali

Nonostante il matrimonio da favola nel maggio 2018, la realtà della vita reale si rivelò ben diversa dalle attese. Meghan, dopo aver affrontato le sfide della vita da duchessa, decise di ritirarsi dagli obblighi reali e trasferirsi in Nord America, un evento che i media definirono “Megxit”. Questa scelta segnò un punto di non ritorno e portò a un ulteriore deterioramento del rapporto tra Meghan e Filippo.

Il disappunto di Filippo

Filippo non riusciva a comprendere perché Meghan non avesse seguito il suo esempio, avendo egli stesso rinunciato a una carriera navale per sostenere la regina. Seward ha spiegato che Filippo era profondamente deluso, osservando come Meghan non fosse in grado di supportare Harry come egli aveva fatto con la sovrana. La sua difficoltà a accettare la scelta di Meghan di mantenere una carriera di attrice si tradusse in una crescente distanza tra le due figure.

In conclusione, le rivelazioni di Andrew Lownie offrono uno sguardo affascinante sulla complessità delle relazioni all’interno della famiglia reale britannica, rivelando le inquietudini di Filippo riguardo il matrimonio di Harry con Meghan. Le dinamiche familiari rimangono intricate, e le sfide del passato continuano a influenzare il presente della monarchia.