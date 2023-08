Oltre 11 milioni di auto circoleranno nell'ultimo fine settimana di agosto: come viaggiare in sicurezza

L’estate degli esodi e dei controesodi è alle battute finali. Nel quarto, e ultimo fine settimana di agosto, i pericoli maggiori si concentreranno nei rientri dalle vacanze. Le autorità invitano alla cautela: sarà un weekend da bollino nero, sia per il traffico che per il pericolo maltempo nel ritorno a casa.

Ultimo weekend di agosto da bollino nero

L’Anas prevede almeno 11 milioni di veicoli in circolazione nel prossimo fine settimana, 26 e 27 agosto. Il picco di auto circolanti si registrerà durante gli esodi di sabato e i controesodi di domenica, quando molti vacanzieri torneranno a casa.

È stato già disposto il divieto di transito dei mezzi pesanti dalle ore 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica. Ma ciò non basta; bisognerà adottare cautela per la sicurezza nelle strade.

Temporali al ritorno a casa: come viaggiare in sicurezza

All’euforia dell’ultima corsa ai lidi e alle località marittime, si aggiungerà il pericolo di temporali, che colpiranno in gran parte il Nord, con deciso calo delle temperature. Perciò si raccomanda massima allerta durante il controesodo di domenica, per chi si metterà in marcia da Sud, verso il Settentrione.

Come sempre, gli esperti suggeriscono di viaggiare nelle ore successive al tramonto, quando possibile, per evitare rallentamenti e pericoli. Inoltre si raccomanda di attivare il sistema SICVe per monitorare la velocità media sulle autostrade, individuando cantieri, evitando spiacevoli autovelox, ma soprattutto per viaggiare in sicurezza.

È sempre meglio interrompere i lunghi viaggi con soste o pernottamenti anche non programmati, soprattutto quando si è stanchi o stressati alla guida.

Il carobenzina da record: 2,8 euro sulla Torino-Piacenza

A spegnere l’euforia dell’ultimo weekend ci pensa il caroprezzi. Sulla Autostrada A21 Torino-Piacenza la benzina sfiora 2,8 euro al servito, e già si sono registrate le prime segnalazioni alla Guardia di Finanza. Il prezzo dei carburanti è destinato a restare alto per tutto il fine settimana, fino ai rientri.

Laddove e quando possibile, si consiglia di scegliere spostamenti in treno e tramite car sharing o mezzi pubblici. Questo può determinare un risparmio economico (anche a fronte dei prevedibili aumenti dei prezzi dei carburanti) e meno stress durante le vacanze.