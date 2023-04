Sabato 22 aprile va in onda l’attesa finale de Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci su Rai 1. L’ultima puntata della quarta edizione del programma vedrà come ospite non solo Bobby Solo, che duetterà con Squalo e Stella, ma anche il Mascherato per una notte: Cuore, che potrebbe essere una tra: Gianna Nannini, Patty Pravo, Donatella Rettore, Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia.

In gara oltre a Squalo e Stella sono rimasti altri quattro concorrenti: Cavaliere Veneziano, Riccio, Criceto e Ciuchino.

La finale de Il Cantante Mascherato: anticipazioni su chi si potrebbe nascondere sotto le maschere?

Gli artisti che sono già stati eliminati dal programma, e che hanno già dovuto scoprire il loro volto sono:

Scoiattolo Nero era Valeria Marini

Porcellino era la Signora Coriandoli

Ippopotamo era Mal

Colombi erano Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Rosa era Valeria Fabrizi

Cigno erano Antonio Mezzancella e Sandra Milo

Questa stagione la giuria del programma ha sbagliato ben poco, questo il gruppo d’indagine, d’eccellenza: Christian De Sica, Serena Bortone, Iva Zanicchi, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna. In loro aiuto sono poi intervenute anche Sara di Vaira (Capo investigatore) e Rossella Erra.

Sul web vi sono molte speculazioni su chi potrebbero essere i cantanti mascherati rimasti in gara: Squalo per alcuni potrebbe essere Tullio Solenghi, mentre Ciuchino sarebbe Nino Frassica. Tra i più chiacchierati Stella, data per tutti come Simona Ventura, mentre il Cavaliere Veneziano per molti è Samuel Peron. Criceto potrebbe essere Natalie Guetta, mentre Nek è sospettato di essere Riccio.