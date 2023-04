Ascolti 15 aprile, Amici guadagna ancora punti (27,9%). Cala Il Cantante Mascherato (14,8%)

Amici è arrivato a circa metà del suo percorso e appare ormai imprendibile. Ennesima delusione per Milly Carlucci.

C’è poco da fare ormai per Il Cantante Mascherato. Il programma condotto da Milly Carlucci è sceso sotto al muro del 15% di share e ha raccolto davanti allo schermo un pubblico di 1.809.000 spettatori con uno share pari al 14,8%. È praticamente imprendibile Maria De Filippi. Amici ha conquistato uno share del 27,9% ed è stato visto da 4.323.000 spettatori. Ricordiamo che nella precedente settimana (sabato 8 aprile), Amici era stato visto da 3.847.000 spettatori con uno share del 27,1%, mentre Il Cantante Mascherato si era fermato a 1.804.000 con il 15,5% di share.

Ascolti 15 aprile, i risultati della fascia serale

Guardando agli altri programmi della fascia serale, segnaliamo che Rai 2 ha tenuto molto bene con le serie tv F.B.I. (1.125.000 spettatori e 5.9% di share) e F.B.I. International (951.000 spettatori e 5.4% share). “Il mondo perduto: Jurassic Park” su Italia 1 ha attirato l’attenzione di 804.000 spettatori con il 4.7% share. Risultati simili per Quinta Dimensione su Rai 3 (653.000 spettatori e 3.9% di share), Sprint Moto GP – GP Americhe su Tv8 ( 701.000 spettatori e 3.8% di share) e Bomber su Rete 4 (649.000 spettatori e 3.7% share). Chiudono Eden – Un pianeta da salvare su La7 (536.000 spettatori e 3.4% share) e La rapina perfetta sul Nove (246.000 spettatori e 1.4% di share)

I risultati della fascia Access Prime Time

I Soliti Ignoti – Il Ritorno si è rivelato essere una garanzia per Rai 1. Il programma condotto da Amadeus ha interessato 4.285.000 spettatori registrando il 23.2% di share. Segue Canale 5 con il tg satirico, Striscia La Notizia che è stato visto da 3.446.000 spettatori con il 18.8% di share. Le Parole su Rai 3 ha raccolto davanti al televisore 1.359.000 spettatori con uno share pari al 7.3%. Controcorrente su Rete 4 è stato visto da 547.000 (3.1% share) nella prima parte e nella seconda parte da 547.000 spettatori (share 2.9%). N.C.I.S su Italia 1 con uno share del 6,7% è stato visto da 1.200.000 spettatori. Risultato simile per In Onda su La7 (742.000 spettatori e 4% di share) e Tg2 Post (695.000 spettatori e 3.7% di share. Le prove di motociclismo su Tv8 hanno interessato invece (321.000 spettatori con l’1.7% di share). Chiude Fratelli di Crozza sul N0ve con 412.000 spettatori e il 2.3% di share.