Sonia Zanzi non è riuscita a vincere la finale di Finale The Voice Senior 2024: a trionfare è stata Diana Puddu

E anche l’edizione 2024 di The Voice Senior si è conclusa con la finale che visto battersi sul palco quattro cantanti molto validi e super apprezzati dal pubblico. A trionfare alla fine è stata Diana Puddu, mentre non c’è stato nulla da fare per una delle favorite della vigilia: Sonia Zanzi.

I finalisti di The Voice Senior: i loro nomi

I finalisti di The Voice senior 2024, sono stati quattro. Ecco i loro nomi: Diana Puddu (squadra di Gigi D’Alessio), Sonia Zanzi (squadra di Clementino), Mario Rosini (squadra Arisa) e Luca Minnelli (squadra Gigi d’Alessio). Mentre solo Loredana Berté non è riuscita a portare nessun talento del suo team alla finalissima. Alla fine, forse anche un po’ a sorpresa rispetto a come tanti fan si aspettavano il finale a trionfare è stata la Puddu.

The Voice Senior: Sonia Zanzi

Non resta, dunque, che un po’ di amaro in bocca per Sonia Zanzi. L’apprezzatissima cantante della squadra di Gigi D’Alessio, aveva commosso il pubblico con la sua storia: “Tutto quello che è successo dalla morte del padre di mio figlio mi ha cambiato la vita. Ho capito che bisogna vivere attimo per attimo, momento per momento”. Con ‘Bette Davis Eyes’ Sonia mette in mostra tutto il suo talento, ma questa volta non è bastato.