The Voice Senior è il talent show che va in onda su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici. E proprio durante l’ultima puntata che è andata in onda nelle scorse ore, c’è stata una vera sorpresa. Molti telespettatori lo avranno sicuramente riconosciuto. Tra i concorrenti che si sono presentati c’era anche Bernardo Lanzetti, ex Pfm.

Bernardo Lanzetti a The Voice Senior

Il cantante si è esibito con il brano intitolato Impressioni di settembre, proprio una canzone della Pfm, suonando anche la chitarra. Bernardo Lanzetti sarà stato preso come concorrente da uno dei quattro giudici? Arisa, Loredana Berté, Clementino e Gigi D’Alessio sono rimasti decisamente sorpresi dalla performance. Tutti e quattro i giudici di The Voice Senior sono rimasti infatti impressionati dalla bravura dell’aspirante concorrente di 75 anni, proveniente da Casalmaggiore.

In che squadra è entrato?

Tanti sono stati i complimenti smossi dai giudici per Bernardo Lanzetti. Essendo che più giudici lo volevano nel loro team, è stato proprio lo stesso cantante a dover scegliere da sé di quale squadra fare parte. L’ex della Premiata Forneria Marconi ha scelto il team capitanato da Clementino. Sicuramente sarà molto interessante vederlo con le sue esibizioni nel corso del talent.