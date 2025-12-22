Due volti noti del mondo dello spettacolo si sono lasciati a pochi giorni dal Natale. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

“Si sono lasciati”: amata coppia si separa a pochi giorni da Natale

Secondo quanto riportato dal “Sun” due volto noti e molto amati dal pubblico hanno interrotto la loro relazione. Di chi stiamo parlando? Della cantautrice e attrice statunitense Olivia Rodrigo e dell’attore britannico Louis Partridge.

Entrambi 22enni, si sarebbero lasciati da qualche settimana. Per il momento nessuno dei diretti interessati a rilasciato dichiarazioni in merito.

Olivia Rodrigo e Louis Partridge si sono lasciati: “Lei è disperata”

Come abbiamo visto, secondo “The Sun” Olivia Rodrigo e Louis Partridge si sarebbero lasciati già da alcune settimane. La rivista britannica sostiene di aver parlato con una fonte molto vicina all’ex coppia, che avrebbe detto: “non sono state settimane facili per loro e hanno deciso che, per il momento, la scelta migliore sia quella di separarsi.“ La fonte prosegue dicendo che la Rodrigo avrebbe attraversato un momento di grande fragilità emotiva durante un party natalizio organizzato a Londra dal collega Lily Allen: “Olivia era alla festa ed era visibilmente scossa mentre parlava dell’accaduto. I suoi amici le si sono stretti attorno, ma è un periodo davvero duro. In questo momento nella sua vita regna la tristezza.”