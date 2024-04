Finlandia, sparatoria in una scuola: un arresto

La polizia è intervenuta per fermare una sparatoria che si è verificata questa mattina, martedì 2 aprile 2024, in una scuola a Vantaa, cittadina a pochi chilometri a nord di Helsinki, in Finlandia. L’allarme è scattato all’apertura dell’orario scolastico, ovvero alle 09.08 ore locale, 08.08 ora italiana.

Secondo quanto riportato dai media locali, ci sarebbero diversi feriti, probabilmente tutti minorenni. Un uomo, il sospetto responsabile della sparatoria, è stato arrestato. Sempre secondo le notizie emerse grazie ai media finlandesi, l’istituto ospiterebbe circa 800 studenti durante l’orario di lezione, oltre a circa 90 persone che lavorano al suo interno.