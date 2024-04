USA, sparatoria a Chicago: morta una 19enne e quattro feriti

Una tragedia si è consumata a Chicago nel giorno di Pasqua. Per il fatto nessuno è stato messo in stato di arresto.

Quella che si è consumata nel West Side di Austin è stata una domenica di Pasqua di sangue. Una giovane di appena 19 anni ha perso prematuramente la vita dopo essere stata colpita mortalmente durante una sparatoria. Le circostanze dell’episodio – riportano le testate locali – rimangono al momento sconosciute. Con la giovane donna sono rimaste ferite anche altre quattro persone.

USA, sparatoria a Chicago: morta una ragazza e quattro feriti

L’episodio è avvenuto intorno alle una di notte di domenica 31 marzo al 5300 di West Madison Street. Stando a quanto si apprende il gruppo di giovani pare che si trovasse all’interno dell’esercizio quando dei colpi di pistola sarebbero partiti da una persona, poi fuggita e la cui identità rimane sconosciuta.

Chi sono le persone rimaste ferite

Tra le persone rimaste ferite era presente una ragazza di 20 anni che ha riportato delle escoriazioni alla gamba sinistra e al visto. Ricoverata al Rush University Medical Center, non sarebbe per fortuna in gravi condizioni, così come non lo sarebbe un’altra ragazza di 19 anni che è stata trasferita al Mt. Sinai Hospital dopo essere stata colpita alla caviglia sinistra. Una giovanissima di 16 anni è stata colpita al dito del piede sinistro. Infine, sarebbero critiche le condizioni di una 17enne che è rimasta ferita alla gamba destra.