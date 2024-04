Usa, sparatoria in un ristorante a Nashville: un morto e 6 feriti

La sparatoria è avvenuta domenica pomeriggio in un locale di Nashville in Tennessee

La polizia ha dichiarato che durante la sparatoria un uomo è stato ucciso e altre sei persone sono rimaste ferite.

Lo scontro a fuoco è avvenuto intorno alle 15.00 nel quartiere Salemtown di Nashville. Secondo le prime ricostruzioni il sospettato avrebbe iniziato a sparare poco dopo aver raggiunto il ristorante in compagnia di una donna. Sembrerebbe che abbia avuto un battibecco con la vittima, che è “è degenerato in pochi istanti“, ha fatto sapere il portavoce del Dipartimento di Polizia di Nashville, Don Aaron, durante una conferenza stampa.

Un morto e cinque feriti

La polizia ha identificato l’unica persona deceduta come Allen Beachem, un uomo di 33 anni. Il presunto colpevole, invece, sarebbe Anton Rucker, pregiudicato di 46 anni già noto alle forze dell’ordine, che è poi fuggito dalla scena del crimine a bordo di un’auto. “L’uomo armato era l’unico a brandire una pistola. Non si è trattato di una sparatoria, se vogliamo, ma di una persona che ha deciso di estrarre una pistola in seguito a un alterco con un altro uomo e ha sparato diversi colpi” ha spiegato Don Aaron.

Indagano gli inquirenti

In base a quanto dichiarato dal comandante della polizia Anthony McClain “Alcune persone hanno cercato di resistere all’uomo armato“. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia portato il responsabile a sparare, sebbene la pista più plausibile sembri essere quella della discussione.