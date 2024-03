Una ragazza era rimasta intrappolata nell'auto caduta in un canale a Chioggia. Un pompiere fuori servizio è prontamente intervenuto per salvarla, purtroppo l'altro passeggero è morto.

Tragedia a Chioggia, in provincia di Venezia, dove una ragazza è caduta in un canale e stava per morire, per fortuna però un pompiere fuori servizio ha assistito alla scena e si è tuffato in suo soccorso. Purtroppo non è riuscito a salvare il passeggero che era con lei.

Auto finisce in un canale a Chioggia

Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura è finita in un canale a Chioggia, in provincia di Venezia. All’interno c’erano una ragazza e un amico di 30 anni entrambi.

In zona c’era un vigile del fuoco fuori servizio, che eroicamente e tempestivamente è intervenuto senza pensarci due volte. Si è tuffato nel canale e ha portato in salvo la ragazza, meno fortunato invece il guidatore, che è morto.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari per verificare cosa fosse successo e ricostruire la dinamica dei fatti. Stando a quanto emerso finora, l’impatto è avvenuto nella notte fra il 30 e il 31 marzo.

Il primo a intervenire è stato Terry Costa, appunto il pompiere fuori servizio che si trovava in zona perché abita proprio in quel punto di Chioggia.

L’uomo ha deciso di tuffarsi ed è riuscito a trarre in salvo la 30enne poi però l’auto si è inabissata del tutto e lui non è riuscito a fare lo stesso con l’altro ragazzo.

La vittima si chiamava Daniele Tenchella e gestiva un ristorante con la famiglia. La sua amica è sotto shock ed è stata trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine sono tutt’ora impegnate con i rilievi dopo che i pompieri hanno rimosso il mezzo dall’acqua.