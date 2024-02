La scorsa notte un'auto con a bordo tre ragazzi è andata fuori strada, finendo in un canale in provincia di Udine

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte.

Auto finisce in un canale, morto un ragazzo

I tre ragazzi si trovavano a bordo del veicolo, quando l’auto è finita fuori strada, precipitando nel canale Ledra a Gemona, in provincia di Udine. La vittima si trovava sul sedile posteriore ed è rimasta imprigionata all’interno del veicolo. Gli altri due giovani sono riusciti ad uscire passando dall’abitacolo e a dare l’allarme.

Indagano gli inquirenti

L’arrivo dei soccorsi è stato tempestivo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno raggiunto l’auto e tentato di liberare il passeggero che si trovava ancora le cinture allacciate. Sul caso sta indagando la Compagnia dei carabinieri di Tolmezzo. Gli uomini dell’Arma dovranno ora cercare di far luce sull’accaduto, determinando l’esatta dinamica dell’incidente mortale e la causa del decesso. Rimane infatti ancora da chiarire se il giovane sia morto per annegamento o a seguito delle ferite riportate nell’impatto.

I precedenti

Pochi giorni prima a Terracina, in provincia di Latina, un’auto era finita nel canale Pio VI. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 17 febbraio. La ragazza alla guida ha presumibilmente perso il controllo del veicolo, andando fuori strada. Determinante l’intervento di due giovani, che assistendo alla scena si sono gettati nell’acqua soccorrendo la guidatrice e salvandole la vita.