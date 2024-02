Arrivano nuove dichiarazioni in merito al caso Pozzolo, il colpo avvenuto nella notte di Capodanno e da chi è stata utilizzata la pistola.

«L’arma del deputato Emanuele Pozzolo è sempre stata in mano a Pozzolo». Ad affermare ciò è stato l’ispettore della polizia Pablito Morello, tale dichiarazione è stata riportata sul quotidiano “La Stampa”.

«Il caposcorta era l’unico al fianco Pozzolo dal lato sinistro, in piedi al di sopra del tavolo. Poi c’è lo sparo. Pozzolo, spaventato e sorpreso, ha come lasciato cadere la pistola sul tavolo. Istintivamente l’ho presa in mano per evitare che urtasse il tavolo. Essendo ancora calda e fumante, ho percepito il calore sulla mano e l’ho appoggiata sul piano del tavolo».