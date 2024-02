L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 18 febbraio, sulla strada che collega San Stino a Caorle nel Veneziano.

Incidente in moto, morto 19enne

Il 19enne si trovava in sella alla sua Honda cb 650r, quando intorno alle 13:30 ha perso il controllo del veicolo, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Il ragazzo è stato sbalzato fuori, finendo in un fossato. Secondo le prime ricostruzioni Edoardo stava rientrando a casa dopo aver lavorato nel pub di proprietà del padre a Susegana, in provincia di Treviso. Lo schianto è avvenuto sulla strada provinciale 59 in località Contarina. Le dinamiche del sinistro mortale sono ora al vaglio degli inquirenti, sembrerebbe però che la moto sia finita fuori strada forse per via di un avvallamento dell’asfalto.

Chi era la vittima

Edoardo Bernardi, un giovane di 19 anni appena compiuti, era residente a San Stino ma viveva a Porto Santa Margherita di Caorle, in provincia di Venezia, con la famiglia. Frequentava l’istituto “Marco Belli” di Portogruaro. Il ragazzo lascia il padre Vanni, la madre Maria Rosa che dopo aver raggiunto il luogo dell’incidente ha accusato un malore, un fratello e una sorella.

Al via alle indagini

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Le indagini sono state affidate alla Polizia locale, che ha eseguito i rilievi del caso. Intanto la Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per far luce sull’incidente mortale e ha ordinato il sequestro del mezzo.