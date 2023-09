L'ingresso di Fiordaliso al Gf 2023 è stato imbarazzante per Fiordaliso, che ha intonato i versi di una sua nota canzone, ma in playback.

Fiordaliso è stata accolta al Grande Fratello con entusiasmo ma c’è un dettaglio che non poteva passare inosservato, il playback con cui ha fatto il suo ingresso nella casa.

Fiordaliso al Gf, entrata con gaffe

Una gaffe clamorosa quella di Fiordaliso al suo ingresso al Grande Fratello. Sulla famosa passerella rossa di Cinecittà è entrata sulle note di “Non voglio mica la luna” coinvolgendo gli inquilini, che hanno cantato insieme a lei.

Tuttavia, Fiordaliso aveva un microfono in mano ma solo per fare scena, infatti era palesemente in playback e non cercava certo di nasconderlo.

La presentazione di Fiordaliso

Durante la seconda puntata del noto reality, Alfonso Signorini ha annunciato l’entrata della cantante presentandola con una clip ai telespettatori.

Poi ha finto un gioco con i ragazzi nella casa, facendoli posizionare fuori dalla porta rossa, proprio di fronte allo schermo dove sono iniziate a scorrere immagini di alcuni loro momenti canori.

A questo punto ha chiesto loro di intonare il brano di Fiordaliso mentre sullo schermo scorreva il testo.

Ecco quindi che l’artista si è avvicinata a loro fingendo di cantare con un microfono in mano ma era palese stesse fingendo: sono quindi stati in tanti sui social a definire il siparietto “imbarazzante”.

Fiordaliso tradita dal playback

Oltre alle polemiche anche divertimento, in primis quello della protagonista che senza preoccuparsene, ha abbassato il microfono per salutare gli inquilini, mentre ancora la canzone scorreva. Fiordaliso è così stata clamorosamente tradita dal playback, del quale tutti si sono accorti, suo malgrado.