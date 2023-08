Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello. Secondo alcune notizie dell’ultima ora, nel cast dei Vip ci sarebbe anche la cantante Fiordaliso, ma un suo post social fa pensare ad un ingresso saltato.

Grande Fratello: salta l’ingresso di Fiordaliso?

Stando ad alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini e il suo staff, con il benestare di Pier Silvio Berlusconi, hanno chiuso il cast dei Vip che prenderanno parte alla nuova edizione del Grande Fratello. Tra questi nove concorrenti c’è anche la cantante Fiordeliso, ma un suo post social fa pensare ad un ingresso saltato.

Il post social di Fiordeliso

Come sappiamo ormai da qualche settimana, il Grande Fratello aprirà i battenti l’11 settembre e dovrebbe andare in scena per 3 mesi. Pertanto, dovrebbe concludersi l’11 dicembre. L’ingresso di Fiordaliso sembra essere sfumato perché la cantante ha pubblicato sui social le date del suo tour. Quest’ultimo prevede diverse tappe, anche a settembre e ad ottobre. Di conseguenza, viene da pensare che l’artista non vestirà i panni di concorrente.

Fiordaliso potrebbe entrare al GF in corsa?

Considerando quanto accaduto nelle passate stagioni, una domanda sorge spontanea: Fiordaliso non potrebbe entrare al GF in corsa? Pare proprio di no, visto che quest’anno il reality durerà soltanto tre mesi. Sarebbe inutile, infatti, consentire il suo ingresso al Grande Fratello solo per una settimana di permanenza e, per di più, ad un passo dalla finale.