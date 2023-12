Fiorello scherza sullo scandalo di Chiara Ferragni: "È già pronto il documentario, si chiamerà Assegnez!"

Rosario Fiorello ha ironizzato sullo scandalo che ha travolto nelle scorse ore Chiara Ferragni, multata dall’Antitrust per i suoi “pandori griffati”.

Chiara Ferragni: l’ironia di Rosario Fiorello

Rosario Fiorello ha deciso di fare dell’ironia sullo scandalo che ha travolto Chiara Ferragni, colpevole di aver fatto “falsa beneficenza” con i suoi pandori e le sue uova di Pasqua “griffati”. Il famoso showman in diretta a Viva Rai 2 ha chiosato: “La Ferragni ha perso 10mila followers, sono solo quelli di Antitrust e Codacons – ha subito ironizzato lo showman –. Lei si scusa: ho sbagliato, dono 1 milione al Regina Margherita. Comunque è cosa buona. Tra l’altro c’è già pronto il documentario sulla vicenda, se lo stanno litigando Prime e Disney mentre RaiPlay non ce la fa con i soldi. Il titolo c’è già, è ‘Assegnez’!”.

Fiorello ha anche aggiunto: “Anche il Codacons ha fatto un pandoro: al posto dei canditi ha tutti gli esposti fatti ai Ferragnez!”. Per finire Fiorello si è rivolto direttamente all’imprenditrice, e ha affermato: “E’ così, se stai sul web prima o poi una cacchina si pesta, anche io ne ho pestate alcune e sono convinto che continuerò a sbagliare. Sono errori, certo questo è un errorone perché la beneficenza è una cosa delicata. Ma dagli errori si impara, non si smette mai di diventare adulti”. Chiara Ferragni tornerà a rompere il silenzio in merito alla questione? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più.