Fioretta Mari, ex insegnante di Amici, ha lanciato un chiaro appello a Maria De Filippi. Lontana dal talent dal 2009, vorrebbe tornare a ricoprire il suo ruolo di prof di dizione all’interno del programma. La Queen Mary accoglierà la sua richiesta?

Amici: Fioretta Mari lancia un appello a Maria De Filippi

Professoressa di dizione e recitazione ad Amici dal 2002 al 2009, Fioretta Mari ha lasciato il talent quando la sua cattedra è stata soppressa. Questo addio è stato per lei un grande dolore, tanto che ancora oggi spera di poter tornare a far parte della grande famiglia capitanata da Maria De Filippi. E’ per questo che le ha lanciato un chiaro appello.

Le parole di Fioretta Mari

Intervistata dal settimanale Nuovo, Fioretta Mari ha dichiarato:

“Fammi tornare ad Amici, posso dare tanto ai tuoi giovani artisti. Se la mia adorata Maria mi chiamasse io sono sempre a disposizione, io ci sono. Capisco che abbiano dovuto eliminare la categoria attori perché non aveva grande fortuna. Penso però che la dizione sia importante per i cantanti così come la recitazione e la mimica lo sono per i ballerini. Ho amato questo lavoro all’interno del programma”.

La Mari tornerebbe ad Amici anche oggi stesso e spera che la De Filippi colga il suo appello.

Fioretta e il dolore provato per l’addio ad Amici

Senza giri di parole, Fioretta ha ammesso che l’addio ad Amici è stato uno dei dolori più grandi della sua vita. Ha compreso che il suo ruolo, visto la soppressione della categoria attori, non era più necessario, ma crede che potrebbe comunque far parte della squadra per aiutare ballerini e cantanti. “Non fare più parte della squadra di Amici è uno dei miei più grandi dolori. Quelli sono stati gli anni più belli della mia vita“, ha dichiarato la Mari.