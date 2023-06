Orrore nel Fiorentino. Nella tarda serata di martedì 27 giugno un ragazzo diciassettenne è stato vittima di un’aggressione riconducibile a problemi di stupefacenti. Scattato l’allarme, i Carabinieri sono intervenuti in località Antella a Bagno a Ripoli, dove alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito sparare dei colpi di arma da fuoco.

Rinvenuta una pistola sul luogo dell’aggressione

Da una prima ricostruzione dei fatti, il minore aggredito è stato trattenuto in osservazione presso l’Ospedale Santa Maria Annunziata, sembrano tuttavia essere escluse per lui lesioni di grave entità. L’adolescente sarebbe stato aggredito con calci e pugni da cinque ragazzi suoi coetanei (in corso di identificazione), con cui aveva un appuntamento. Sul luogo dei fatti è stata rinvenuta una pistola a salve appartenente al diciassettenne aggredito e caduta a terra durante la lite. Non si esclude che la stessa possa essere stata utilizzata per esplodere uno o più colpi.

Avviate le indagini

Durante la notte tra martedì 27 e mercoledì 28 i militari si sono occupati di acquisire quante più informazioni possibili informazioni da parte di persone che avrebbero casualmente assistito alla lite. In corso le verifiche sulle immagini filmate dagli impianti di videosorveglianza privata e pubblica presenti nelle vicinanze del luogo dell’aggressione.