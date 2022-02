Firenze, donna rapinata e aggredita a pugni mentre tornava a casa

Grave episodio di cronaca avvenuto a Firenze, dove una donna è stata picchiata e derubata mentre tornava a casa alle due di notte

Firenze, donna aggredita mentre rincasava alle due di notte

Una donna di 47 anni è stata aggredita, presa a pugni e derubata, mentre tornava a casa verso le due della notte fra il 10 e l’11 febbraio.

La donna è stata notata da una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile, mentre era in compagnia di un uomo che la stava soccorrendo.

La dinamica dell’aggressione

La 47enne stava camminando verso casa quando è stata avvicinata da un cittadino extracomunitario che l’ha colpita al volto con dei pugni. L’uomo è riuscito anche a strapparle il telefono cellulare dalle mani per poi fuggire, approfittando del buio della notte. La Polizia si è messa in moto per cercarlo.

Il trasporto in ospedale e le condizioni della donna

La donna ora versa in gravi condizioni ed è ricoverata in ospedale in attesa di un intervento chirurgico, per le fratture al volto riportate nell’aggressione. Si trova attualmentec nella clinica di Santa Maria Nuova.