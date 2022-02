Baby gang filma la rapina a scuola in danno di un 15enne: fra gli autori un 12enne

Lo stratagemma, l'accerchiamento e l'ingiunzione a consegnare cellulare e denaro: nel Pisano una baby gang filma la rapina a scuola in danno di un 15enne

In provincia di Pisa una baby gang filma la rapina a scuola in danno di un 15enne ma viene individuata: ci sono 5 denunciati e sei presunti autori perché un membro della gang è un 12enne, non perseguibile ai sensi di legge.

L’episodio riportato dai media sta creando sconcerto anche per quel particolare.

Baby gang filma la rapina ad un coetaneo, fra loro un ragazzino di 12 anni

A tentare la rapina in un villaggio scolastico di Pontedera sarebbe stato un gruppetto. E attenzione, la rapina sarebbe avvenuta con canoni criminali assoluti, con passamontagna e coltello, e con la concorsualità ipotetica dei ragazzini.

La ricostruzione della Polizia di Stato e i profili penali contestati a 5 dei 6 presunti autori

La Polizia ha ricostruito questo scenario agghiacciante dopo una segnalazione partita dalla dirigente dell’istituto in questione. Nei confronti dei ragazzi imputabili ci sono profili penali indicizzati presso la magistratura dei minori per tentata rapina aggravata e porto abusivo di arma da taglio: queste le pesanti accuse per i cinque (tutti fra i quattordici e i quindici anni) più appunto il dodicenne.

Lo stratagemma per attirare la vittima, poi il blitz con passamontagna e coltello

La vittima era stata attirata in cortile, poi bloccata e circondata, con un ragazzo che a volto travisato ed armato si voleva far consegnare cellulare e denaro dopo aver estratto un coltello dallo zaino. Tutto questo mentre qualcuno riprendeva la scena con un altro smart phone. La vittima ha però reagito ed è tornata in classe, dove la notizia del fatto è arrivata alle preside che ha a sua volta allertato la Polizia.