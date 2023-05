Una nuova frontiera per la medicina non invasiva con farmaci: ha paura di farsi togliere un dente e si fa ipnotizzare

Arriva da Firenze la vicenda di una donna che ricalca molti nostri timori: lei ha paura di farsi togliere un dente e si fa ipnotizzare. La seduta presso lo spot sanitario pubblico Villa Margherita si è conclusa con successo e nel corso della stessa la paziente è stata indotta in ipnosi prima dell’intervento. E i media spiegano che alla direzione sanitaria dell’ospedale Palagi sono arrivati i ringraziamenti scritti da parte di un’amica di famiglia della paziente. Insomma, il team sanitario guidato da Marco Massagli ha fatto centro, come spiega l’Asl in una nota.

Paura di togliere un dente: si fa ipnotizzare

Ecco il testo: “Voglio ringraziare ed encomiare lo staff del reparto di Odontoiatria dell’ospedale Villa Margherita, in particolare il dottor Luca Lillo. Chiedendo la collaborazione del dottor Elbetti Claudio, direttore del reparto di Proctologia di Palagi, è stato possibile eseguire con successo un intervento di estrazione dentaria, resistente ai tradizionali metodi di anestesia”. Ma com’è andata? “Il dottor Elbetti ha accompagnato con l’ipnosi la paziente verso un rilassamento profondo, scongiurando un’anestesia più invasiva, in conflitto con la terapia farmacologica seguita dalla paziente”.

Una “soluzione prima della guarigione”

E ancora, stavolta ad opera dello staff: “È una forma di comunicazione con il paziente con un cui si instaura un rapporto diverso. Il paziente ha una necessità e noi possiamo offrirgli una soluzione e insieme a lui lavoriamo alla sua guarigione”. La struttura è inquadrata nell’area testa collo diretta da Gianluca Leopardi ed è operativa nel dipartimento delle specialistiche chirurgiche della Asl Toscana centro.