Prescrizione: Bonafede, domani lodo Conte bis in Cdm, stop mediazioni**

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Il lodo Conte bis domani dovrebbe andare in Cdm, insieme alla riforma del processo penale, si sta valutando il veicolo normativo migliore, rimane tutto secondo gli accordi presi tra tre forze di maggioranza su quattro e andiamo avanti. Potrebbe essere un ddl, potrebbe essere un dl", ma sul contenuto "non cambia". Lo dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, lasciando l'Aula di Montecitorio e puntualizzando che non c'è "nessuna mediazione" in merito.

"Nel frattempo resta in vigore la mia riforma sulla prescrizione", sottolinea il Guardasigilli. E a chi gli fa notare che a breve ci sarà un voto sul cosiddetto lodo Annibali che potrebbe cancellare la sua riforma, "io ho rispetto del Parlamento e delle dinamiche parlamentare – replica – in commissione stanno lavorando e io mi limito a far notare che attualmente è in vigore la riforma Bonafede".