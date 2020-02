Egitto: Centro Pio La Torre, 'scarcerazione per Patrick'

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) – "Chiediamo verità e giustizia per Patrick George Zaki. Quando non c'è democrazia, non c'è giustizia sociale". Così il Centro studi Pio La Torre che mercoledì 26 febbraio, durante la marcia popolare antimafia Bagheria-Casteldaccia, chiederà la scarcerazione immediata per Patrick e verità per Giulio Regeni.

"Con il suo lavoro di ricerca – sottolinea il presidente del Centro Vito Lo Monaco – Patrick interpreta una battaglia e un bisogno di libertà che vanno difesi. Anche per questo ci mobiliteremo insieme a sindacati, studenti, laici e religiosi durante la marcia, per chiedere di tutelare dei valori universali".