Migranti: atteso nuovo scontro in Giunta su Salvini, accusa e difesa su caso Open Arms

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Non sono ancora trascorse 24 ore dal sì del Senato al processo a Matteo Salvini e la Giunta per le autorizzazioni a procedere si prepara a un altro duro scontro sul leader della Lega. E, ancora una volta, sarà l'immigrazione al centro della polemica al Senato. Il prossimo 27 febbraio la Giunta dovrà pronunciarsi sull'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei ministri di Palermo sul caso Open Arms. Una nave di una ong spagnola, questa volta, non una nave militare come la Gregoretti o la Diciotti, che nell'agosto 2019 salvò oltre 160 persone in tre diversi interventi nel Mediterraneo. Da un lato, dunque, i giudici secondo cui Salvini sarebbe responsabile di sequestro di persona e rifiuti di atti d'ufficio e, dall'altro, la difesa del leader della Lega secondo cui l'allora ministro dell'Interno avrebbe agito con l'ok, seppure non formale, del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Anche se, come sottolinea lo stesso Tribunale dei ministri, il premier Conte per tre volte ha chiesto, con tanto di mail, all'ex ministro dell'Interno di fare sbarcare almeno i minori a bordo. Che poi sono tstai fatti scendere dal Tribunale dei minori.