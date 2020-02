Governo: Zingaretti, 'meno polemiche e più fatti, no a frenesia battaglia politica'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "La congiuntura economica resta difficile e le sfide che ci attendono non sono semplici, anche per questo è necessario rilanciare l’innovazione dare nuova concretezza nell’azione di governo. Con meno polemiche e più fatti darsi un orizzonte un'agenda di provvedimenti condivisi che vogliamo adottare". Lo scrive, in un passaggio di un lungo post su Facebook, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

"La frenesia della battaglia politica non deve in alcun modo distrarci dal cuore dei problemi, dal senso profondo del nostro ruolo e dalle reali necessità delle italiane e degli italiani. Avanti per costruire un’Italia migliore. Non ci sono scuse: serve buon governo. Con una politica utile alle persone".