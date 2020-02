Coronavirus: quattro operai in isolamento nel nisseno, hanno lavorato nel padovano**

Palermo, 24 feb. (Adnkronos) – Quattro operai di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, rientrati da un paesino vicino a Vò Euganeo, nel padovano, si trovano in isolamento volontario nelle loro abitazioni. I quattro muratori, che erano fuori per lavori, sono rientrati in Sicilia tre giorni fa e non presentano alcun sintomo. "E' una misura precauzionale – ha spiegato all'Adnkronos il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania – I quattro operai si sono autodenunciati e hanno concordato con le autorità sanitarie un isolamento volontario di 14 giorni".