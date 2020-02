Coronavirus: video supermercato Codogno preso d'assalto

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – Un supermercato di Codogno, il comune in provincia di Lodi ritenuto il centro del focolaio del coronavirus, preso d'assalto dalla popolazione. Un breve video, girato da uno degli abitanti, mostra la situazione questa mattina: tante le persone in fila, armate di mascherine e carrelli della spesa pronte ad entrare e a far compere tra gli scaffali.