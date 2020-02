Coronavirus: Sala, 'Governo dia una mano a settore design'**

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala fa un appello al Governo perché aiuti il settore del design, nell'annunciare il rinvio a giugno del Salone del Mobile, due mesi dopo l'avvio previsto.

"E' importante che come sempre ognuno faccia la sua parte. Chiedo al governo di intervenire e di dare una mano per un settore fondamentale per la nostra economia e faccio un appello agli albergatori: quest'anno dobbiamo avere molta attenzione a determinare i prezzi delle camere", dice in un video, dove ringrazia gli operatori del settore con a fianco Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile, e Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo.

"Li ringrazio per questa prova di fiducia perché – sottolinea – non è facile avere la volontà di chiamare da tutto il mondo visitatori e convincere gli operatori ma credo che questo sia la decisione giusta".