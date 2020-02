Coronavirus: Ricci a presidente Ceriscioli, 'errore muro contro muro istituzionale'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Scuole e manifestazioni sospese fino al 4 marzo. L'appello che ho fatto al dialogo tra Governo-Regione non ha avuto effetti. Ritengo un errore controproducente continuare con un muro contro muro istituzionale che non aiuta a gestire le questioni e che i cittadini non capiscono". Lo scrive su twitter il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, a proposito della decisione del presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, e le tensioni con il governo.