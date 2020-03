Coronavirus: a Londra genitore positivo, scuola chiude 1 solo giorno per pulizia/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Nella sua mail al Public Health England, Costanzi racconta di leggere le notizie dall'Italia e di ascoltare i suoi familiari -"mia sorella è un medico ospedaliero", precisa- e avanza la convinzione che l'unico modo per prevenire una maggiore diffusione del Covid-19 sia la quarantena per la popolazione a rischio. Dunque domanda cosa accadrebbe se il figlio contraesse il virus a scuola, 'portandolo' a casa e infettando magari anche lei e il marito, che lavorano per due grandi società.

Ieri, alla luce di quanto accaduto nella scuola del piccolo, Costanzi e il marito, Marco, hanno contattato i loro rispettivi datori di lavoro avvisandoli. L'azienda in cui lavora l'uomo – spiega Costanzi nella sua mail al servizio sanitario nazionale – ha consigliato la quarentena, con un autoisolamento di 15 giorni.

Dunque la donna avanza al Public Health England l'opzione che, a suo avviso, sarebbe la migliore da mettere in campo: chiudere la scuola per 15 giorni, chiedendo ai genitori di ridurre al minimo sindacale la circolazione. "Mi atterrò a quello che verrà deciso – spiega poi all'Adnkronos – se domani la scuola verrà aperta, come sembra, Antonio sarà lì, tra i banchi". E l''io speriamo che me la cavo' qui è d'obbligo.