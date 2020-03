Coronavirus: Gori chiude wi-fi pubblico, 'capanelli a hot spot'**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "Nuova necessaria chiusura a #Bergamo. Oggi abbiamo dovuto spegnere il WI-FI pubblico in tutti gli spazi aperti. Si formavano infatti capannelli di persone nei pressi degli hot spot che ripetono il segnale. Io non so più come dirlo: STATE A CASA!". Lo scrive su twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.