Coronavirus: Fontana, 'chiederò militari in strada per tutta Lombardia'

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – "Ho avuto un lungo colloquio con il ministro Boccia, stiamo studiando delle altre misure e stiamo studiando in che modo le misure possano venire rispettate. Io chiederò formalmente che il programma 'strade sicure, quindi anche con l'uso di militari in strada venga esteso a tutta la Lombardia, per dare un elemento di deterrenza". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Pomeriggio Cinque.