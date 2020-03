Enel: in 2019 utile netto ordinario a 4,767 mld (+17,4%), ricavi +6,3%

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Enel ha chiuso il 2019 con ricavi pari a 80,327 miliardi di euro, con un incremento di 4,752 mld (+6,3%) rispetto al 2018. Il margine operativo lordo ordinario (ebitda ordinario) del 2019 ammonta a 17.905 milioni di euro, con un incremento di 1.747 milioni di euro rispetto al 2018 (+10,8%). un incremento guidato dalle Infrastrutture e Reti in America Latina, che beneficiano del risultato di Enel Distribuição São Paulo e della risoluzione di temi regolatori pregressi in Argentina, nonché dall’incremento dei margini nelle attività di Generazione Termoelettrica e Trading in Spagna e in Brasile. il risultato netto del gruppo è pari a 2,174 mld (-54,6%) per effetto essenzialmente dell’adeguamento di valore effettuato su taluni impianti a carbone mentre l'utile netto ordinario è pari a 4,767 mld (+17,4%).

Lo rende noto il gruppo guidato dall'ad Francesco Starace dopo che il Cda, presieduto da Patrizia Grieco, ha approvato nella riunione odierna i risultati dell’esercizio 2019.