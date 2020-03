Coronavirus: Pd, 'bene misure antivirus dei progressisti Ue'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Le proposte avanzate dal PSE e dal gruppo dei Socialisti&Democratici per l’emergenza Covid-19 toccano punti fondamentali per reagire efficacemente”. Lo scrivono in una nota congiunta Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento Europeo, e Emanuele Fiano, deputato e responsabile Esteri del Pd.

“Il Partito Socialista Europeo ha proposto 25 misure strategiche per far fronte alla situazione nel breve e nel lungo termine, iniziando da immediati finanziamenti alla ricerca sulle cure tramite risorse comunitarie, il coordinamento delle politiche per le frontiere e un maggiore sostegno collettivo agli approvvigionamenti sanitari”.

“Sul fronte economico le proposte dei progressisti europei – proseguono Benifei e Fiano – ricalcano le considerazioni già espresse da molti governi europei anche oggi, in una lettera sottoscritta dal Presidente Conte, mirando a sostenere la ripresa e a garantire una rapida ripartenza per tutti i settori: è il caso ad esempio degli eurobond, dei piani straordinari di sostegno agli investimenti, dell’attivazione di risorse aggiuntive tramite il MES senza vincoli di condizionalità e delle misure sociali come l’indennità di disoccupazione europea.

Si tratta di decisioni che possono davvero permettere una svolta nella lotta al Coronavirus, è necessario perciò procedere rapidamente ad adottarle, a partire dal vertice dei leader europei di domani”, concludono i due esponenti del Partito Democratico.