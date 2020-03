Coronavirus: Fiano, 'o Ue è solidale o non è'

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "O l’Europa è solidale o non è, questo lo capiamo tutti, ma un conto è tifare per la caduta dell’Europa ( alcuni addirittura essendo amici fraterni dei più ostili partner dell’Italia) altro è continuare a lavorare per l’Europa, allargando il fronte, ricercando strade nuove, non arrendendosi. Come fa il Governo in questo momento, con il sostegno del Pd. Perché arrendersi è più facile, un po’ meno sarebbe poi sostenere questa guerra da soli. Che non è come urlare slogan su Facebook". Lo scrive Emanuele Fiano, responsabile Esteri del Pd, su Fb.