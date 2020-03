Coronavirus: Fratoianni, 'Salvini ci riprova, approfitta dramma e rilancia condoni'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Salvini ci riprova, e approfittando del dramma sociale ed economico del Covid19, rilancia condoni a go go. Fisco, edilizia. Via regole e controlli. È il modo peggiore di reagire a questa crisi". Lo scrive su Twitter Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu. “Strizzare l’occhio a furbetti e mascalzoni oggi fa ancora più tristezza".